L1 : le classement complet

Vainqueur de Toulouse (2-0) ce dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille remonte à la 5e place au classement, à seulement deux points de Bordeaux et du podium. De leur côté, les Violets stagnent à la 14e position. A égalité avec l'OM mais avec une moins bonne différence de buts, on retrouve Nantes qui a enregistré une 3e victoire consécutive un peu plus tôt sur le terrain de Strasbourg (2-1). Les Canaris et les Phocéens reviennent à une unité de Saint-Etienne, 4e, qui a partagé les points avec Rennes (2-2). Plus haut, l'AS Monaco, 2e, est revenue à un petit point du leader, le Paris Saint-Germain.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Paris SG 19 7 6 1 0 21 3 +18 2 Monaco 18 7 6 0 1 21 8 +13 3 Bordeaux 15 7 4 3 0 13 7 +6 4 St Etienne 14 7 4 2 1 9 6 +3 5 Marseille 13 7 4 1 2 11 10 +1 6 Nantes 13 7 4 1 2 5 5 0 7 Lyon 12 7 3 3 1 14 10 +4 8 Caen 12 7 4 0 3 6 4 +2 9 Nice 10 7 3 1 3 10 8 +2 10 Guingamp 9 7 3 0 4 8 11 -3 11 Angers 8 7 1 5 1 9 8 +1 12 Troyes 8 7 2 2 3 5 6 -1 13 Montpellier 8 7 2 2 3 4 5 -1 14 Toulouse 7 7 2 1 4 8 14 -6 15 Rennes 6 7 1 3 3 11 12 -1 16 Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6 17 Dijon 5 7 1 2 4 9 16 -7 18 Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7 19 Strasbourg 4 7 1 1 5 5 13 -8 20 Metz 3 7 1 0 6 3 13 -10