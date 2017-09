Man City : le vent tourne pour Leroy Sané « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un remplaçant par l’entraîneur Pep Guardiola à Manchester City en ce début de saison, l’ailier Leroy Sané (21 ans, 8 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison) vient de livrer deux matchs pleins contre West Bromwich Albion (2-1) en League Cup puis samedi face à Crystal Palace (5-0) en Premier League. Et visiblement, l’international allemand vient de convaincre le technicien catalan de revoir ses plans ! "Leroy Sané n'avait pas fait une bonne pré-saison et il ne méritait donc pas d'être titulaire en ce début de saison, a expliqué l’ancien coach du FC Barcelone en conférence de presse. A la fin de la saison dernière, il avait été extrêmement important pour nous. (…) Il marque beaucoup de buts, crée des occasions et délivre des passes décisives. C'est un jeune joueur. Il est très important pour nous." Avec les échéances à venir, les Skyblues auront de toute façon besoin de toute la richesse de leur effectif. Avec les échéances à venir, les Skyblues auront de toute façon besoin de toute la richesse de leur effectif.

News lue par 2889 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+