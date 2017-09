L1 : Marseille 2-0 Toulouse (fini) « Par Damien Da Silva - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un match totalement dominé, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Toulouse (2-0) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Dès les premières minutes, les Marseillais réalisaient une belle entame en mettant une grosse pression sur les Toulousains. Malgré plusieurs situations intéressantes, l’OM ne parvenait pas à être dangereux à cause notamment de la maladresse de Njie. Avec un jeu séduisant, les Marseillais enchaînaient les vagues mais Lafont tenait bon avec de multiples arrêts devant Njie, Ocampos ou encore Thauvin ! Et logiquement, sur une action assez confuse avec de nombreux contres dans la surface, Thauvin glissait le ballon dans le but (1-0, 33e). Ouverture du score méritée ! Sous les chants des supporters, l’OM maîtrisait parfaitement les débats jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Toulouse revenait avec des meilleures intentions et bousculait Marseille... mais cette embellie était de courte durée et l’OM reprenait rapidement sa forte domination. A l’heure de jeu, Ocampos profitait d’un centre de Payet sur corner pour inscrire un but chanceux de la cuisse (2-0, 61e) ! Dans la foulée, Payet délivrait un nouveau caviar pour Njie, mais le Camerounais ratait totalement son duel avec Lafont... Contre le cours du jeu, le TFC était proche de relancer la partie, mais Mandanda s’interposait devant Cahuzac. De quoi enflammer la fin de partie ? Pas du tout, Toulouse ne parvenait pas à renverser la situation... En maîtrise, l’OM contrôlait les débats et était proche d’inscrire un 3e but mais Lafont effectuait une superbe parade face à Germain. Finalement, Marseille enregistrait une victoire méritée face à un TFC assez faible. 5e de Ligue 1, le club phocéen retrouve des couleurs grâce à cette série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

