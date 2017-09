VIDEO : le chef-d'oeuvre de Dubois !

Dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, Nantes se déplace actuellement à Strasbourg (2-1, en cours). Et les Canaris ont pris l’avantage à la 24e minute grâce à une superbe inspiration du latéral polyvalent Léo Dubois (23 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison).

Sur un corner repoussé dans l’axe par la défense alsacienne, le ballon est revenu sur le capitaine nantais qui a tenté sa chance à 35 mètres et sans vraiment prendre d’élan. Et la frappe du Canari a fait mouche en trouvant la lucarne d’un Kamara impuissant ! Un régal ! "Je frappe, je tente ma chance et ça rentre, ça fait quelque temps que j’essaie de marquer", a savouré à la mi-temps le Nantais, auteur de son premier but chez les professionnels, au micro de beIN Sports.