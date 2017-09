L1 : St Etienne 2-2 Rennes (fini)

Au terme d’un match animé, Saint-Etienne et Rennes se sont neutralisés (2-2) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

Dans une superbe ambiance au Stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois réalisaient une belle entame en effectuant un pressing haut qui gênait considérablement les Rennais. Grâce aux imprécisions techniques des Verts, les Bretons retrouvaient des couleurs sans pour autant se montrer dangereux. Nerveux, les hommes d’Oscar Garcia multipliaient les fautes et Théophile-Catherine pouvait s’estimer heureux de ne pas recevoir un rouge pour un vilain geste sur Sarr, obligé de sortir sur une civière.

Juste avant la pause, Selnaes perdait un ballon devant sa surface et Bourigeaud profitait du positionnement de Ruffier pour marquer d’une frappe lobée (0-1, 41e). Quelle erreur du Norvégien ! Mais dans la foulée, l’ASSE parvenait à égaliser contre le cours du jeu avec une frappe de Silva sur une remise de Perrin (1-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, Théophile-Catherine se distinguait encore par une faute stupide, cette fois-ci dans la surface sur Mubele, et concédait un penalty. Etrangement, le défenseur stéphanois évitait encore le carton rouge... Sans trembler, Khazri prenait Ruffier à contre-pied (1-2, 53e).

Après un moment de flottement, l’ASSE réagissait enfin ! En souffrance pendant plusieurs minutes, Rennes craquait et concédait à son tour un penalty sur une faute de Koubek sur Diony. Même si le portier tchèque touchait le ballon, Bamba transformait sa tentative pour égaliser (2-2, 70e). Dans la foulée, Monnet-Paquet, seul dans la surface, se procurait une énorme occasion mais sa tête était trop écrasée !

Et la fin de match s’emballait ! Après un tir d’Amalfitano détournée par Ruffier sur son poteau, c’est Monnet-Paquet qui trouvait à son tour le poteau de Koubek sur une tête ! Dans les derniers instants, Silva était sévèrement expulsé pour un tacle non maîtrisé et le score n'évoluait finalement plus. Avec ce résultat nul, Saint-Etienne, 4e, s’en sort bien étant donné la physionomie de la partie. A l’inverse, Rennes, 15e, peut nourrir des regrets...