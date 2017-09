Lyon : Aulas s'enflamme pour Aouar

Déjà auteur d’entrées en jeu remarquées depuis la saison passée, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar (19 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a profité de la mise à l’écart de Memphis Depay pour fêter sa première titularisation en Ligue 1 samedi contre Dijon (3-3). Auteur de son premier but dans l’élite, le Gone a su saisir sa chance comme n’a pas manqué de le souligner le président lyonnais Jean-Michel Aulas.

"On a vu l’arrivée d’un futur grand joueur avec Houssem Aouar", a prédit le dirigeant après la rencontre au micro d’OLTV. De son côté, le jeune Lyonnais s’est montré plus sobre, indiquant simplement qu’il a "joué sa carte". Avec un Depay décevant en ce début de saison, Aouar dispose clairement d’un coup à jouer.