Bayern : la "MCN", Ulreich a l'habitude « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant de Manuel Neuer, indisponible jusqu’en 2018, dans le but du Bayern Munich, le gardien Sven Ulreich (29 ans, 3 matchs en Bundesliga cette saison) s’est distingué par une grosse faute de main vendredi en Bundesliga contre Wolfsbourg (2-2). Même si cette erreur l’a déstabilisé, le portier affirme ne pas craindre le trio offensif du Paris Saint-Germain composé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar qu’il affrontera mercredi (20h45) en Ligue des Champions. "C'est le genre d'erreur difficile à digérer du jour au lendemain. Je sais pertinemment que je vais me retrouver face à des attaquants incroyables mercredi, mais j'en ai l'habitude car, chez nous, les armes offensives sont aussi de classe mondiale, a prévenu l’Allemand dans des propos rapportés par le journal L’Equipe. Par rapport à la MCN, je n'ai donc aucune crainte." Cela tombe bien, les attaquants parisiens ne tremblent pas non plus à l’idée de se frotter au portier... Cela tombe bien, les attaquants parisiens ne tremblent pas non plus à l’idée de se frotter au portier...

