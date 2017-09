PSG : les penalties, Thiago Silva a une solution « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis dimanche dernier, la petite brouille qui a opposé les attaquants du Paris Saint-Germain Edinson Cavani et Neymar pour tirer un penalty fait beaucoup parler même si la situation s’est depuis apaisée. Invité à commenter cet épisode, le capitaine francilien Thiago Silva (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison) a préféré en rire. "Oui, j’ai parlé avec Cavani et c’est moi qui vais tirer le prochain penalty, s’est amusé le défenseur central dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien. Non, c’est à l’entraîneur de répondre sur ce point-là. (…) Tout est arrangé. Ils ont parlé entre eux et avec le coach. Je peux vous dire qu’ils ont trouvé une solution et qu’il n’y aura pas de problème pour le prochain penalty." En revanche, comme l’entraîneur Unai Emery, le Brésilien a refusé de dire en quoi consiste exactement le compromis trouvé par ses deux coéquipiers. Mais on devrait sans doute assister à la mise en place d’une alternance entre les deux buteurs. En revanche, comme l’entraîneur Unai Emery, le Brésilien a refusé de dire en quoi consiste exactement le compromis trouvé par ses deux coéquipiers. Mais on devrait sans doute assister à la mise en place d’une alternance entre les deux buteurs.

