OM : Courbis pense également à Tapie

Atteint d'une grave maladie, l'ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie va recevoir le soutien du public du Stade Vélodrome ce dimanche (21h) à l'occasion de la réception de Toulouse lors de la 7e journée de Ligue 1. Au micro de RMC, Rolland Courbis a eu une pensée pour lui.

"Comme message de soutien, on lui souhaite bien évidemment de guérir. C'est quelqu'un qui a toujours été un battant, un combattant. Donc là, il y a un match compliqué à jouer, mais on souhaite tous qu'il le gagne. Hormis ce qu'il a fait pour l'OM, c'est un personnage hors-norme. C'est toujours un plaisir de parler avec lui, de discuter. Pour lui et sa famille, on lui souhaite d'aller mieux le plus rapidement possible", a confié l'actuel consultant.

De nombreuses banderoles pour soutenir Tapie devraient être affichées au Vélodrome ce dimanche.