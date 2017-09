EdF : Benzema, des "likes" encore gênants...

Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) ne va pas améliorer sa situation avec ce comportement. En mai dernier (voir ici), le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avait jugé pitoyable un "like" de l'attaquant du Real Madrid concernant un montage où il éliminait Deschamps, Manuel Valls et Olivier Giroud. Et plusieurs mois après, l'ancien Lyonnais n'a pas retenu la leçon.

En effet, sur son compte Instagram, Benzema a "aimé" deux commentaires très incisifs envers Giroud. "Les records personnels de Girouette sont à mourir de rire. Tout le monde s'esclaffe sur Giroud, mais il est loin des statistiques de Karim... Ma foi, s'ils aiment la bouffonnerie", peut-on notamment lire. Deschamps et Giroud ne devraient pas apprécier...

Les messages aimés par Karim Benzema