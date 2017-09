Metz : les gros regrets d'Hinschberger

Pourtant dominateur sur l'ensemble de la partie, Metz s'est incliné face à Troyes (0-1) ce samedi pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Déçu par les occasions ratées de son équipe, l'entraîneur lorrain Philippe Hinschberger a affiché ses regrets après la partie.

"On a fait le match qu’il fallait pour battre Troyes, on a su être patients et accélérer... On a au moins 10 occasions de but. Il nous a manqué de l’efficacité. Pas besoin de grand discours... Il faut savoir ne pas perdre les matchs. On est pas malins sur le but de Troyes", a déploré Hinschberger devant la presse.

Avec cette nouvelle défaite, Metz reste à la 20e place du classement.