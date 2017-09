Bordeaux : Gourvennec apprécie la progression

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, Bordeaux a dominé Guingamp (3-1) ce samedi. Après cette victoire, l'entraîneur des Girondins Jocelyn Gourvennec a souligné les progrès réalisés par ses jeunes éléments.

"C’était un match ouvert, Guingamp joue haut et on a eu des espaces. On n'est pas sorti de notre match, même après l’égalisation en début de seconde période. On est plus régulier, les jeunes progressent. Je me bats pour ça depuis un an", a apprécié le technicien français devant les médias.

Grâce au bon travail de Gourvennec, Bordeaux occupe provisoirement la 3e place du classement.