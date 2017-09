Lyon : N. Fekir - "on n’a pas le droit" « Par Romain Lantheaume - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rejoint au score à deux reprises, l’Olympique Lyonnais a réalisé une mauvaise opération en concédant le match nul à domicile face à Dijon (3-3) ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, le capitaine des Gones, Nabil Fekir (24 ans, 7 matchs et 5 buts en L1 cette saison), ne cachait pas sa déception. "On est tous déçu, on n’a pas le droit de faire ce match nul. On a montré de l’envie, de l’orgueil, on est revenu au score, on a pris l’avantage. Mais on a concédé cette égalisation qui nous fait mal ce soir c’est frustrant", a reconnu l'attaquant au micro de beIN Sports tout en refusant d’accabler sa défense. "Ce ne sont pas que les défenseurs, c’est toute l’équipe, il faut qu’on se mette au diapason. On a prouvé contre Paris (0-2 dimanche dernier, ndlr) qu’on est capable de bien défendre, il faut reproduire cela à tous les matchs." Tout est dit… "Ce ne sont pas que les défenseurs, c’est toute l’équipe, il faut qu’on se mette au diapason. On a prouvé contre Paris (0-2 dimanche dernier, ndlr) qu’on est capable de bien défendre, il faut reproduire cela à tous les matchs." Tout est dit…

News lue par 2460 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+