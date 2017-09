Bordeaux : Kamano souligne l'esprit collectif

A l'occasion de la 7e journée de Ligue 1, Bordeaux s'est imposé face à Guingamp (3-1) ce samedi. Auteur de l'ouverture du score des Girondins, l'attaquant bordelais François Kamano (21 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a insisté sur l'état d'esprit collectif de son équipe.

"Il y a presque tout eu dans ce match. On a tout donné, on a réussi à marquer pour faire la différence. Je l’ai déjà dit, les statistiques c’est personnel et le plus important ce sont les trois points. Nous sommes désormais à la 3e place, c’est le principal", a confié Kamano au micro de beIN Sports.

Toujours invaincu en L1, Bordeaux se trouve effectivement provisoirement sur le podium.