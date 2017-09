L1 : Metz 0-1 Troyes (fini)

Pourtant dominateur, Metz a été battu par Troyes (0-1) lors d’un match comptant pour la 7e journée de Ligue 1.

Dans un début de match timoré, les Messins contrôlaient le ballon mais ne parvenaient pas à se montrer dangereux malgré une tentative de lob de Nguette. Après une nouvelle frappe dangereuse de Cohade, les Lorrains continuaient de mettre la pression sur des Troyens dépassés mais Nguette butait lors d’un duel sur Samassa.

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient avec fautes de plus en plus répétées. Après l’heure de jeu, Deplagne était expulsé pour un second carton jaune sur un tacle dangereux. Dominateur, Metz ne parvenait pas à ouvrir le score avec un nouveau tir de Cohade sur le poteau ! Malgré de nombreuses tentatives, les Messins n’arrivaient pas à faire la différence avec un ultime arrêt de Samassa sur une frappe de Fernandez... Et l’ESTAC l’emportait finalement sur un but de Grandsir dans les derniers instants (0-1, 90+1e) ! Quel hold-up !