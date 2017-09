PSG : Mbappé n'a pas démérité...

A l'occasion de la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été accroché par Montpellier (0-0) ce samedi. Noté 6/10 par la rédaction de Maxifoot, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 3 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) n'a pas ménagé ses efforts lors de cette rencontre, mais n'a pas réussi à être décisif.

"Le joueur le plus remuant pour le PSG ! C'est simple, il a été le seul joueur en mesure d'apporter du danger dans le camp adverse. Par ses qualités techniques et sa vitesse, l'international tricolore a représenté un vrai problème pour les défenses adverses, malgré la combativité de Roussillon. Malheureusement pour lui et son équipe, il n'a pas trouvé la faille sur ses tentatives", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de MHSC-PSG ().