Montpellier : Congré en voulait encore plus

Ce samedi, Montpellier a réussi à tenir en échec le Paris Saint-Germain (0-0) lors de la 7e journée de Ligue 1. Après cette rencontre, le défenseur central héraultais Daniel Congré (32 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a affiché sa satisfaction au micro de Canal +.

"On a fait un gros match, on est content. On a retrouvé nos valeurs. Avec un peu plus de justesse technique et de forme physique, on aurait même pu mieux faire. Mais c’est un très bon point et c’est intéressant pour l’avenir", a estimé le joueur du MHSC.

Valeureux, Montpellier a totalement mérité ce point face à un PSG peu inspiré.