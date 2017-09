PSG : Verratti déplore une mauvaise journée

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été accroché par Montpellier (0-0) ce samedi. Au micro de Canal +, le milieu parisien Marco Verratti (24 ans, 4 matchs en L1 cette saison) a regretté la performance décevante de son équipe.

"C’était un match difficile. Il n’y avait pas beaucoup d’espace car on n’a pas réussi à marquer un but. Après six matchs, on a passé une mauvaise journée aujourd’hui. Maintenant, il faut penser au prochain match de Ligue des Champions", a commenté l'Italien.

Le PSG avait peut-être déjà la tête à ce match européen face au Bayern Munich mercredi.