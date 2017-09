Ang. : les démonstrations de Chelsea et City !

Les cadors anglais ont été à la hauteur ce samedi pour le compte de la 6e journée de Premier League ! Chelsea et Manchester City se sont respectivement imposés face à Stoke City (4-0) et Crystal Palace (5-0). Largement dominateurs, les Blues ont réussi à faire la différence grâce à un triplé de Morata (2e, 77e, 82e) et un but de Pedro (30e). Dans le même temps, les Citizens ont déroulé avec des réalisations signées Sané (44e), Agüero (79e), Delph (89e) et un doublé de Sterling (51e, 59e).

A noter également le succès de Manchester United sur la pelouse de Southampton (1-0) grâce à l’inévitable Lukaku (20e). Au classement, Manchester City et Manchester United conservent la tête alors que Chelsea, 3e, reste à trois points.