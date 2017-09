PSG : Neymar-Cavani, Okocha ne s'inquiète pas Par Damien Da Silva - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche dernier face à l'Olympique Lyonnais (2-0), les attaquants du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) se sont légèrement accrochés pour tirer un penalty. Si cette affaire a beaucoup fait parler, l'ancien joueur du club de la capitale Jay-Jay Okocha ne s'inquiète pas. "C'est toujours bon d'avoir plus d'un joueur qui peut tirer les coup-francs ou les penalties. Au final, ça arrive dans presque toutes les équipes. Il faut juste négocier, dire: 'Tu prends le premier, je prends le second'. Pour moi, c'est de la saine compétition", a estimé Okocha pour l'AFP. L'entraîneur parisien Unai Emery devrait effectivement choisir la solution de l'alternance pour régler ce problème. L'entraîneur parisien Unai Emery devrait effectivement choisir la solution de l'alternance pour régler ce problème.

