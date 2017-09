Monaco : Tielemans savait à quoi s'en tenir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour prendre la succession de Tiémoué Bakayoko au milieu de terrain, Youri Tielemans (20 ans, 5 apparitions en L1 cette saison) doit pour le moment se contenter du banc le plus souvent. Il faut dire que Joao Moutinho donne entière satisfaction au côté de l'inébranlable Fabinho. Mais le Belge savait que la concurrence serait rude à Monaco. "J'avais bien parlé avec le vice-président Vadim Vasilyev et l'entraîneur Leonardo Jardim avant de venir ici, confie l'ancien pensionnaire d'Anderlecht au quotidien flamand Het Laatste Nieuws ce samedi. Ils ont été très clairs. Il faut que je me batte pour ma place et que je travaille dur. J'espère que je vais recevoir de plus en plus ma chance". A Lille vendredi, Tielemans est resté sur le banc toute la rencontre. A Lille vendredi, Tielemans est resté sur le banc toute la rencontre.

