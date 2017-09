ASSE : 2 anciens réclament plus d'un million !

ASSE : 2 anciens réclament plus d'un millio n ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Respectivement à Naples et à Stoke City aujourd'hui, Faouzi Ghoulam (26 ans, 5 matchs et 1 but en Serie A cette saison) et Kurt Zouma (22 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) ont décidé d'attaquer leur ancien club de l'AS Saint-Etienne. Les deux défenseurs, qui ont quitté le Forez en 2014, ont saisi le conseil des Prud'hommes afin de réclamer plus d'un million d'euros chacun aux Verts, rapporte Le Progrès. Etant restés de nombreuses saisons à Saint-Etienne, Ghoulam et Zouma veulent une requalification de leur ancien CDD en CDI. L'Algérien souhaite récupérer 1,1 million d'euros au titre de rappels de salaires, primes, congés payés, indemnités de licenciement et dommages et intérêts. Le Français espère lui 1,7 million. Le conseil des Prud’hommes doit se prononcer le 16 octobre prochain. Le conseil des Prud’hommes doit se prononcer le 16 octobre prochain.

