Arsenal : mercato, Wenger annonce une révolution

Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts avec Neymar et Kylian Mbappé. Et peut-être un peu trop fort puisque l'UEFA a ouvert une enquête et que les grands clubs européens n'en finissent plus d'afficher leur mécontentement. Pour Arsène Wenger, tout ça devrait amener à de nouvelles règles pour le mercato.

"Pour la première fois, politiquement, la Chancelière allemande s'est exprimée. Il va se passer quelque chose politiquement dans les douze prochains mois pour réguler et limiter les montants des transferts, a fait savoir le manager d'Arsenal dans la presse britannique. Il faut choisir une des deux voies : vraiment réguler ou laisser ça complètement ouvert. Mais on ne peut pas rester dans l'entre-deux comme c'est le cas en ce moment. Cela n'avantage que les clubs capables de composer avec les règles. Cela ne fonctionne plus."

Un salary cap pour régler tout ça ?