OM : Garcia voit grand pour Ocampos

De retour à l'Olympique de Marseille durant l'intersaison, Lucas Ocampos (23 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) a su convaincre Rudi Garcia de le conserver. Et pour l'entraîneur olympien, il ne manque pas grand-chose à l'attaquant argentin pour devenir un joueur majeur du club.

"Lucas a juste besoin de devenir plus efficace sur les stats, les buts et les passes décisives. Une fois que ce sera fait, il passera un cap. C’est certainement celui qui a le plus gros volume de jeu de tout le groupe, juge le technicien marseillais. Il fait beaucoup d’efforts, il se bat beaucoup, parfois au détriment d’une certaine lucidité. Il est jeune, c’est un coéquipier modèle. A nous de continuer à le faire travailler, tout simplement."

Peut-être la dernière chance pour l'ancien Monégasque de confirmer les espoirs placés en lui à ses débuts.