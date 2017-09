Lille : Bielsa, le "pilier du projet" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De plus en plus critiqué, Marcelo Bielsa garde néanmoins la confiance de sa direction. Marc Ingla reste ainsi persuadé que le technicien argentin est l'homme parfait pour ramener le LOSC en haut de l'affiche. "Il est le pilier de notre projet. On a confiance en lui. Il a les outils et les joueurs pour trouver des solutions. On a réussi à dominer le champion de France. Cela me remplit d'orgueil. On doit continuer avec cette attitude. Et trouver des solutions tactiques. C'est le job de l'entraîneur", a indiqué le directeur général des Dogues après la lourde défaite contre Monaco vendredi (0-4). La victoire de l'ASM serait bientôt imméritée... La victoire de l'ASM serait bientôt imméritée...

News lue par 6878 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+