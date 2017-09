OM : Bonnart s'en prend à Evra !

OM : Bonnart s'en prend à Evr a ! « Par Eric Bethsy - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’Olympique de Marseille traverse un début d’exercice compliqué, le latéral gauche Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison) ne se gêne pas pour publier ses vidéos sur les réseaux sociaux. De quoi agacer l’ancien Marseillais Laurent Bonnart (2007-2010), pas tendre avec l’international français. "Là, pour moi, ce n'est pas du partage. C'est se montrer, s'affirmer pour des trucs alors qu'il vaudrait mieux se taire et travailler, a critiqué l’ex-latéral droit sur SFR Sport. Sur le terrain, c'est une chose de ne pas être bon ou de ne pas être performant. A la rigueur, il vaudrait mieux faire le dos rond et bosser. Malgré les titres qu'il a, il faut de l'humilité à tous les étages, et je pense qu'aujourd'hui, il en manque ouvertement. Et ça fait beaucoup de mal à son club, plus qu'autre chose." "Pourquoi montrer ces vidéos-là ? Pourquoi partager ces trucs-là qui n'ont pas lieu et place... Ça montre tout simplement un ego surdimensionné. Et dans une période où l'OM a besoin de travail et de mecs d'expérience comme lui justement, ce n'est pas du tout une bonne image par rapport aux jeunes de son club. Il n'y a aucune image positive", a ajouté Bonnart, qui rejoint la longue liste des détracteurs d’Evra… "Pourquoi montrer ces vidéos-là ? Pourquoi partager ces trucs-là qui n'ont pas lieu et place... Ça montre tout simplement un ego surdimensionné. Et dans une période où l'OM a besoin de travail et de mecs d'expérience comme lui justement, ce n'est pas du tout une bonne image par rapport aux jeunes de son club. Il n'y a aucune image positive", a ajouté Bonnart, qui rejoint la longue liste des détracteurs d’Evra…

