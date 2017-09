Monaco : Falcao savoure son grand retour « Par Eric Bethsy - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Double buteur à Lille (4-0) vendredi en championnat, l’attaquant de l’AS Monaco Radamel Falcao (31 ans, 7 matchs et 11 buts en L1 cette saison) est inarrêtable ! Après sa grave blessure à un genou en janvier 2014, suivie de longs mois difficiles, l’ancien joueur du FC Porto ne peut s’empêcher de savourer. "Même le Radamel de Porto ne marquait pas autant, s’est étonné le Colombien en zone mixte. Je suis content du travail de l'équipe, et grâce à Dieu, j'ai pu être efficace. C'est un grand moment de ma carrière. J'ai beaucoup prié pour vivre ce moment et marquer ce nombre de buts et jouer tous les matchs." Ça valait le coup de persévérer pour El Tigre. Ça valait le coup de persévérer pour El Tigre.

