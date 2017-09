Lille : I. Amadou - "très compliqué"

Corrigé par Monaco 4-0, le LOSC a touché le fond ce soir. Pour Ibrahim Amadou (24 ans, 7 matchs en L1 cette saison), les Lillois ont encore donné le bâton pour se faire battre.

"On fait beaucoup trop d'erreurs. On ne va pas gagner de match à ce niveau avec de telles erreurs... On essaie de jouer comme on le fait à l'entraînement, mais aujourd'hui nous n'étions efficace ni derrière ni devant. On ne marque pas de but mais on en prend, donc c'est très compliqué pour nous en ce moment", a réagi le défenseur nordiste au micro de Canal+ au coup de sifflet final.