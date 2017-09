Monaco : Falcao se sent de mieux en mieux « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Monaco s'est imposé 4-0 à Lille ce vendredi grâce notamment à un doublé de Radamel Falcao (31 ans, 7 matchs et 11 buts en L1 cette saison). "Cela s'est bien passé pour toute l'équipe. Nous avons fait un match très solide tactiquement et on a marqué sur nos occasions. Je suis mieux match après match, je suis très bien physiquement et pour un attaquant c'est très important. Je suis très heureux de ce début de saison", a réagi l'attaquant monégasque au micro de Canal+. El Tigre enfile les buts comme les perles en ce début de saison. El Tigre enfile les buts comme les perles en ce début de saison.

News lue par 1762 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+