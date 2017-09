L1 : Lille 0-4 Monaco (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La descente aux enfers se poursuit pour le LOSC, qui enregistre sa quatrième défaite de la saison, déjà. Et celle-là fait mal. Car Monaco a été sans pitié pour son adversaire en s'imposant 4-0 au stade Pierre-Mauroy. Alors que les Dogues débutaient bien cette partie, une perte de balle d'El-Ghazi devant sa surface leur était fatale. Récupérant le ballon dos au but, le Monténégrin se retournait et enchaînait par une frappe enroulée qui laissait Maignan sans réaction (0-1, 24e). Un geste de classe de la recrue monégasque. Les champions de France ne tardaient pas à doubler la mise. Sur un centre de Touré, Ghezzal, au second poteau, ajustait parfaitement Maignan (0-2, 30e). Le premier but de l'ancien Lyonnais sous ses nouvelles couleurs. Les Dogues regagnaient les vestiaires sous les sifflets à la pause. Au retour des vestiaires, les affaires des Nordistes ne s'arrangeaient pas. Sur le côté gauche, Lopes ridiculisait Bissouma avant de buter sur Maignan. Mais le ballon revenait sur Falcao qui marquait de la tête (0-3, 48e). En fin de match, après un rush solitaire, Fabinho pouvait alourdir encore un peu la note mais la frappe croisée du Brésilien manquait le cadre d'un rien. C'est finalement, Falcao, sur penalty qui en remettait une couche (0-4, 73e). Le 11e but de la saison déjà en championnat du Colombien, parti sur des bases énormes. Même Benaglio était solide comme la pierre face à Ponce. Sur sa ligne, Bielsa faisait les cent pas et ruminait sa colère, atterré par le niveau de jeu de son équipe. Un jeu auquel on ne comprend toujours rien. Comme les hommes de l'Argentin visiblement... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

News lue par 5955 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+