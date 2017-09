OM : un seul objectif pour Garcia

L'Olympique de Marseille reçoit Toulouse dimanche à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Rudi Garcia n'attend rien d'autre qu'une victoire de ses troupes.

"L'objectif est de continuer la série de victoires, d'aligner un second succès de rang en Ligue 1. Les matchs contre Toulouse sont toujours difficiles, accrochés et disputés. Notre ambition est d'ajouter un succès de plus à notre série, peu importe le système ou les joueurs alignés. Nous sommes sixièmes à deux points de l'objectif minimal et premiers de notre groupe en Ligue Europa. On est à l'OM et on veut gagner tous les matchs", a annoncé l'entraîneur marseillais en conférence de presse.

S'ils ne s'imposent pas, les Olympiens peuvent s'attendre à une grosse colère du Vélodrome.