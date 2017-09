OM : Garcia évasif pour Mitroglou

Kostas Mitroglou (29 ans) fera-t-il ses débuts avec l'Olympique de Marseille contre Toulouse dimanche (21h) en championnat ? Blessé depuis son arrivée, l'attaquant grec pourrait faire sa première apparition dans le groupe marseillais.

"C’est possible que Kostas soit dans le groupe pour le match contre Toulouse dimanche... sauf qu’il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. On fera un point après les deux derniers entraînements", a expliqué l'entraîneur Rudi Garcia, avant de se montrer très prudent. "Est-ce risqué de le prendre après si peu d’entraînements collectifs ? Tant qu’il ne se sera pas entraîné avec le groupe, on ne prendra pas de risques. On verra bien."

Réponse lors de l'annonce du groupe convoqué.