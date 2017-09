FIFA : qui sera le meilleur gardien 2017 ?

La FIFA a dévoilé ce vendredi les trois joueurs nommés pour le titre "The Best Goalkeeper", récompensant le meilleur gardien de l'année 2017. Le vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, Keylor Navas (Real Madrid), sera opposé au champion d'Italie et finaliste de la C1, Gianluigi Buffon (Juventus Turin), et au champion d'Allemagne, Manuel Neuer (Bayern Munich).

Plus tôt, la FIFA a annoncé les finalistes pour le titre de meilleur joueur ( voir la brève de 15h40 ) et pour celui de meilleur entraîneur ( voir la brève de 16h21 ).