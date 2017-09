Real : Z. Zidane - "je suis le chat noir ?"

Alors que le Real Madrid connaît un début de saison compliqué, Zinedine Zidane n'échappe pas aux critiques en Espagne. Mais l'entraîneur madrilène s'est voulu très confiant ce vendredi en conférence de presse.

"Alors maintenant, je suis le chat noir, c'est ça ? Avant j’avais de la chance et maintenant, j’ai la poisse... Je suis dans ce club et je profite à fond d'être là. Je ne pense pas à la poisse, cela fait partie du football et la bonne nouvelle c'est que nous avons un match demain. Nous avons la chance de pouvoir changer cela rapidement et nous allons le faire", a déclaré le Français.

Le Real se déplace à Alavés ce samedi (16h15) dans le cadre de la 6e journée de Liga.