Man Utd : la rumeur Griezmann pour janvier « Par Romain Rigaux - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'information reste à prendre avec des pincettes et nous vient du Irish Independent. Selon le quotidien irlandais, l'arrivée de Diego Costa à l'Atletico Madrid pourrait provoquer le départ d'Antoine Griezmann (26 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) dès cet hiver. Les Colchoneros n'auraient pas hésité à mettre le paquet (55 M€ + 10 M€ de bonus) sur l'international espagnol car ils seraient certains de vendre le Français très cher à Manchester United en janvier. Pour étayer cette hypothèse, le journal rappelle que MU n'a pas encore attribué le numéro 7 de Griezmann, son chiffre fétiche. Rappelons toutefois qu'un transfert dès cet hiver priverait l'ancien joueur de la Real Sociedad de Ligue des Champions avec les Red Devils puisqu'il a déjà pris part à la compétition cette saison. Du côté de l'Espagne, Marca annonce plutôt un départ de Luciano Vietto ou Kevin Gameiro. Un scénario qui parait plus probable.

