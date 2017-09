Barça : les penalties concédés, c'est rare... « Par Romain Rigaux - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite du Real Madrid (0-1), Sergio Ramos s'est étonné que son équipe obtenait peu de penalties comparé au FC Barcelone. Un vieux débat puisque pour les Madrilènes, le Barça bénéficie de l'indulgence des arbitres, alors que l'on pense l'inverse côté barcelonais. Bref... En attendant, le journal AS a sorti une statistique qui donnera du grain à moudre aux détracteurs du Barça puisque le club catalan n'a concédé qu'un seul penalty en 81 matchs. A l'inverse, il en a bénéficié de 30. Une tendance qui peut s'expliquer par la domination barcelonaise en terme de possession de balle avec une présence généralement proche de la surface adverse durant toute la rencontre. On notera néanmoins que le Real, également dominateur dans le championnat, a concédé 9 penalties durant cette période, et qu'il en a obtenu 17. On notera néanmoins que le Real, également dominateur dans le championnat, a concédé 9 penalties durant cette période, et qu'il en a obtenu 17.

News lue par 10583 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+