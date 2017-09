PSG : le Ballon d'Or, Mathieu comprend Neymar « Par Damien Da Silva - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien coéquipier de Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) au FC Barcelone, le défenseur central du Sporting Portugal Jérémy Mathieu (33 ans, 6 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison) est revenu sur le départ du Brésilien cet été pour le Paris Saint-Germain. Insistant sur l'objectif de l'attaquant de remporter le Ballon d'Or, le Français a assuré qu'il comprenait son choix. "Personne ne s’attendait à ce qu’il parte. Mais c’est un choix qu’il faut respecter. Je pense qu’il est parti de Barcelone pour essayer de gagner le Ballon d’Or, parce qu’il était un peu le second là-bas derrière Messi. (...) Je pense qu’il aura plus de chances de le gagner à Paris qu’à Barcelone. Après, c’est à lui de claquer des buts, de gagner des titres et d’essayer de faire gagner la Ligue des Champions à Paris", a confié Mathieu pour SFR Sport. Pour concurrencer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Neymar devra effectivement faire passer un cap au PSG en C1. Pour concurrencer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Neymar devra effectivement faire passer un cap au PSG en C1.

News lue par 9909 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+