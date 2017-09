Bordeaux : Malcom tout proche de prolonger « Par Damien Da Silva - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pourtant très courtisé cet été, l'ailier Malcom (20 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a été retenu par les dirigeants de Bordeaux. Auteur d'un excellent début de saison, le Brésilien va être récompensé de ses performances avec une prolongation de son contrat. "Cet été, Malcom était vraiment intransférable, il n'y avait pas de prix à partir duquel on le vendait. On est parti du principe qu’il ne pouvait que progresser, car c’est un garçon - malgré sa maturité - qui est encore très jeune, avec de vraies qualités humaines comme on l’a vu dans l'épisode de son vrai-faux départ. (...) Pour Malcom, oui, on a l'objectif qu'il soit encore plus Bordelais après le mercato qu'il ne l'était avant. On est tout près d'arriver à un accord, on espère le prolonger rapidement, et on en sera très heureux", a commenté le président bordelais Stéphane Martin sur RMC. Mais cette prolongation ne garantit pas que Malcom restera à coup sûr en Gironde l'été prochain puisqu'il sera certainement encore très courtisé. Mais cette prolongation ne garantit pas que Malcom restera à coup sûr en Gironde l'été prochain puisqu'il sera certainement encore très courtisé.

