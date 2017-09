OM : Dupraz veut profiter de la gronde Par Damien Da Silva - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En clôture de la 7e journée de Ligue 1, Toulouse se déplace à Marseille dimanche (21h sur Canal+). Malgré deux récentes victoires face à Konyaspor (1-0) en Europa League et Amiens (2-0) en championnat, les supporters phocéens sont toujours en colère par rapport aux défaites contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3). Un contexte particulier dont l'entraîneur du TFC Pascal Dupraz compte bien profiter. "Même si l'OM a redressé la barre en s'imposant à Amiens, ce sera son premier match au Vélodrome après la fronde de ses supporters. Le contexte sera forcément particulier. Bon, je n'ai jamais gagné au Vélodrome, mais les séries sont faites pour être stoppées, non ? Bordeaux ne l'avait plus emporté chez nous depuis 2009", a commenté le technicien tricolore pour La Dépêche du Midi. Pour l'OM, la victoire paraît indispensable pour renouer avec le public du Stade Vélodrome. Pour l'OM, la victoire paraît indispensable pour renouer avec le public du Stade Vélodrome.

