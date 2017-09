Barça : Rakitic déplore la décision de Neymar « Par Damien Da Silva - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un long feuilleton cet été, l'attaquant Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert estimé à 222 millions d'euros. Ancien coéquipier du Brésilien en Catalogne, le milieu Ivan Rakitic (29 ans, 5 matchs en Liga cette saison) a été marqué par ce départ. "Pour moi, ce fut un moment difficile. Pas seulement parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais parce que c’est une belle personne. C’était un pilier très important du vestiaire. De mon point de vue, c’était une mauvaise décision parce que j’aimais l’avoir dans mon équipe. Nous le respectons, tout comme le PSG. Si une équipe peut l’acheter et qu’il décide de partir de Barcelone, nous devons le respecter", a commenté le Croate pour la BBC. Malgré cette déception, Rakitic et plusieurs de ses partenaires sont restés en bons termes avec Neymar. Malgré cette déception, Rakitic et plusieurs de ses partenaires sont restés en bons termes avec Neymar.

