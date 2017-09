Lille : des tensions entre Bielsa et Campos « Par Romain Rigaux - Le 22/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme on pouvait s'y attendre, la collaboration entre Marcelo Bielsa et Luis Campos fait naître quelques tensions au sein du LOSC. Selon L'Equipe, le mercato est notamment à l'origine de divergences entre les deux hommes puisque le conseiller sportif portugais regrette que l'entraîneur argentin n'ait pas recruté trois joueurs d'expérience supplémentaires, refusant notamment l'attaquant Wilfried Bony (Swansea), le latéral Miguel Layun (FC Porto) et le défenseur central Eliaquim Mangala (Manchester City). En interne, Campos a déjà alerté sur les résultats décevants du début de saison et estime que le projet lillois prend du retard. Il pense aussi que Bielsa ne fait pas toujours les bons choix dans son onze et qu'il n'utilise pas certains joueurs aux bons postes. L'ancien dirigeant monégasque n'a cependant pas l'intention de partir puisqu'il s'est engagé auprès de plusieurs recrues.

