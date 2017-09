Montpellier : le maillot raté a du succès

Finalement, les supporters de Montpellier n'ont pas vraiment mal pris la bourde sur le maillot de Montpellier avec l'inscription "Montpelier" sur le logo. Au contraire, ils sont nombreux à vouloir mettre la main dessus, comme l'a révélé le président du MHSC, Laurent Nicollin.

"Je vais vous faire rire. On a dû avoir seulement cinq retours de maillots, alors qu’on en a vendu beaucoup. Et même les gens veulent acheter des maillots avec un seul 'L'. C’est surnaturel. Des fois, à la boutique, les gens veulent le maillot avec un 'L'. C’est collector. On en a pris plein la gueule pendant 24h, mais quelque part, les gens veulent garder le maillot. C’est tout le folklore et toute la magie des réseaux sociaux où tu en prends plein la gueule et puis après ça bascule, ça tourne. C’est la France. C’est comme ça", a raconté le patron du club héraultais à RMC.