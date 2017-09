Dortmund : amer, Aubameyang oublie le Real « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières années, des rumeurs insistantes ont lié l’attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 5 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) au Real Madrid. Pourtant, la Maison Blanche n’a pas levé le petit doigt cet été alors que le Gabonais bénéficiait d’un bon de sortie. Pour "PEA", il est clair désormais qu’il ne signera jamais chez les Merengue. "Je n’ai plus de rêves. Je ne parlerai plus de Madrid, je m'y suis fait, a assuré l’ancien Stéphanois ce jeudi sur les ondes de RMC. J’ai l‘impression que les clubs n’osent pas trop s’approcher pour me prendre. Peut-être qu’ils ne me veulent plus forcément. Les gens qui me sous-estiment, je vais continuer à leur prouver ce que je sais faire, là où je suis." Pour rappel, la Panthère avait promis à son défunt grand-père de rejoindre un jour le Real. Mais cette hypothèse apparaît effectivement compliquée désormais puisque Karim Benzema vient de prolonger jusqu’en 2021 tandis que le champion d’Espagne a d’autres noms en tête pour l’avenir (Timo Werner, Kylian Mbappé,…). Pour rappel, la Panthère avait promis à son défunt grand-père de rejoindre un jour le Real. Mais cette hypothèse apparaît effectivement compliquée désormais puisque Karim Benzema vient de prolonger jusqu’en 2021 tandis que le champion d’Espagne a d’autres noms en tête pour l’avenir (Timo Werner, Kylian Mbappé,…).

News lue par 13182 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+