Real : l'arbitrage, Ramos pique le Barça « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Surpris à domicile par le Betis Séville (0-1) mercredi en Liga, le Real Madrid a manqué d’idées et de réalisme. Mais pour le défenseur central merengue Sergio Ramos (31 ans, 4 matchs en Liga cette saison), l’arbitrage n’a pas aidé la Maison Blanche. L’international espagnol ne s’est pas fait prier pour le faire savoir en zone mixte, en envoyant au passage une pique au grand rival, le FC Barcelone. "Cela ne me surprend pas que nous n’obtenions pas de penalties et que Barcelone oui, a glissé le Madrilène, avant de calmer le jeu. Plus nous parlons des arbitres, plus cela empire. Il faut avoir du respect pour eux qui essayent de faire de leur mieux. Il vaut mieux les laisser en marge des critiques, ce n’est pas bon de leur donner une importance. (…) Si nous avions marqué trois buts, nous ne serions pas en train de nous plaindre." Après 5 journées de championnat, le tenant du titre accuse 7 points de retard sur le Barça, leader. Après 5 journées de championnat, le tenant du titre accuse 7 points de retard sur le Barça, leader.

