PSG : Emery veut dépasser l'OM de 2012 « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un sans-faute avec six victoires en autant de journées depuis le coup d’envoi de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain aura à cœur d’enchaîner samedi (17h) sur la pelouse de Montpellier. En effet, un 7e succès d'affilée éclipserait la performance de l’Olympique de Marseille, qui était la dernière équipe à avoir commencé le championnat avec 6 victoires de rang en 2012. Une statistique qui n’a pas échappé à l’entraîneur francilien, Unai Emery. "J’aime beaucoup les objectifs collectifs mais aussi les objectifs individuels. Ces dernières 55 années, seule une équipe avait gagné ses six premiers matchs : Marseille. Il est donc important de gagner ce septième match, a souligné l’Espagnol ce jeudi en conférence de presse. Notre objectif est de battre des records, et on veut continuer cette série de victoires." Au-dessus du lot en ce début de saison, le PSG n’aura pas oublié qu’il avait sombré en Hérault (0-3) lors du dernier exercice en décembre 2016. Au-dessus du lot en ce début de saison, le PSG n’aura pas oublié qu’il avait sombré en Hérault (0-3) lors du dernier exercice en décembre 2016.

News lue par 4784 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+