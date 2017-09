EdF : l'agent de Kurzawa l'a mauvaise « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'un chantage à la vidéo, une vidéo sur laquelle au cours d'une soirée il "s'amuse" à insulter Didier Deschamps, Layvin Kurzawa (25 ans, 9 sélections, 1 but) a vu cette affaire être étalée sur la place publique. L'agent du latéral gauche du Paris Saint-Germain regrette la tournure des événements. "Layvin a été victime il y a quelques semaines d'une tentative d'extorsion de fonds sur la base d'un extrait vidéo réalisé avec un téléphone portable à son domicile et contenant des éléments totalement sortis de leur contexte", a souligné l’agent dans un communiqué transmis ce jeudi à l’AFP. Etant donné le caractère privé de cette affaire, et afin de ne pas entraver le travail de la justice en qui nous avons pleinement confiance ni Layvin ni moi-même ne nous exprimerons donc à ce sujet". De son côté, l’ancien Monégasque commencerait à avoir peur pour sa place en Bleu à cause de cette affaire (voir ici)… De son côté, l’ancien Monégasque commencerait à avoir peur pour sa place en Bleu à cause de cette affaire ()…

