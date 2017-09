PSG : Draxler sûr de sa force « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, l’ailier Julian Draxler (24 ans, 4 matchs en L1 cette saison) ne dispose plus d’un statut de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Mais l’international allemand, qui a insisté pour rester cet été, entend bien continuer à se battre. "Ce n’est pas facile pour moi parce que nous avons des joueurs comme Neymar, Di Maria, Pastore et d’autres encore. L’entraîneur va décider à chaque match. Et vous devez lui montrer que vous êtes le bon homme pour le match à venir. C’est exactement ce que je vais faire, a lancé l’ancien joueur de Wolfsburg sur les ondes de la radio Deutsche Welle. Après la Coupe des Confédérations, je suis revenu un peu plus tard que les autres et j’étais en retard. J’ai dû m’accrocher à l’entraînement mais j’ai progressé pas à pas. Je donnerai tout pour être dans le onze de départ, et je suis convaincu que j’y arriverai." Pour cela, Draxler va devoir montrer un visage plus séduisant que celui affiché dimanche contre l’Olympique Lyonnais (2-0) en soutien de l’attaquant. Pour cela, Draxler va devoir montrer un visage plus séduisant que celui affiché dimanche contre l’Olympique Lyonnais (2-0) en soutien de l’attaquant.

