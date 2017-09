Real : Benzema veut y terminer sa carrière

Officiellement prolongé par le Real Madrid jusqu'en juin 2021 mercredi (voir ici), l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 3 matchs en Liga cette saison) s'est présenté devant les médias ce jeudi. Fier de continuer son aventure avec les Merengue, le Français a effectué une annonce importante pour la suite de sa carrière.

"Je me sens très heureux d’avoir prolongé parce que cela fait très longtemps que je suis ici et que le temps est passé très vite. Je suis fier de ma carrière à Madrid et je vais travailler pour remporter plus de titres parce que je suis ici dans le meilleur club du monde. (...) J’adore le foot et je veux finir ma carrière ici parce qu’il n’existe pas un club comme Madrid. Si tu aimes le football, tu dois énormément travailler pour réussir à rester ici. Ce sera mon dernier club", a assuré l'ancien Lyonnais.

Si le parcours en sélection de Benzema a été compliqué, sa longévité au Real mérite d'être saluée.