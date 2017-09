Nice : Rivère attend encore plus de Balotelli « Par Damien Da Silva - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un début de saison difficile, l'attaquant de l'OGC Nice Mario Balotelli (27 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a retrouvé des couleurs avec 4 buts sur les 3 derniers matchs toutes compétitions confondues. Satisfait de l'implication de l'Italien, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère attend encore plus de son buteur. "Il s'est remarquablement adapté au club, à l'esprit du club. On parle de ses frasques, pour l'instant je n'en vois pas. Il peut faire beaucoup plus. Il commence à le comprendre. Peut-être que beaucoup de clubs n'ont pas fait le travail qu'ils auraient dû faire dans sa jeunesse. Si Lucien Favre avait rencontré Mario plus tôt, à 18 ou 20 ans, je pense qu'il serait beaucoup plus haut qu'aujourd'hui", a assuré le dirigeant niçois dans des propos rapportés par L'Equipe. Pour réaliser une nouvelle belle saison, Nice aura besoin d'un grand Balotelli. Pour réaliser une nouvelle belle saison, Nice aura besoin d'un grand Balotelli.

News lue par 2245 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+