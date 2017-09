EdF : Benzema pense toujours au Mondial « Par Damien Da Silva - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écarté de l’équipe de France depuis octobre 2015 suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) a toujours l'espoir de retrouver les Bleus. En marge de sa prolongation au Real Madrid jusqu'en juin 2021 ce jeudi, l'ancien Lyonnais a envoyé un message au sélectionneur Didier Deschamps. "Le Mondial 2018 avec la France ? Bien sûr que j’y crois toujours. Je ne vais pas abandonner, mais ce n’est pas une obsession. C’est une décision du sélectionneur. Je me concentre sur le Real Madrid, j’ai des objectifs à atteindre. On ne va pas parler tous les jours de l’équipe de France, je travaille dur pour réussir au Real Madrid", a commenté le buteur tricolore. Et de son côté, Deschamps ne semble absolument plus compter sur Benzema. Et de son côté, Deschamps ne semble absolument plus compter sur Benzema.

